Romário - Reprodução/Instagram

RomárioReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 18:23

Rio - O ex-craque Romário afirmou que a seleção brasileira, do técnico Tite, precisa jogar em torno de Neymar para o Brasil ser hexacampeão na Copa do Mundo do Catar, em novembro. O ex-jogador concedeu entrevista ao programa "Que Papinho", do influenciador Casimiro, e a conversa vai ao ar em breve, ainda sem data definida. A informação é do portal "UOL Esportes".

"O Brasil foi campeão em 94 porque o time jogou para mim, ganhou em 2002 porque o time jogou para o Ronaldo. Para ganhar agora, todo mundo tem que entender que tem que jogar para o Neymar. E o Neymar tem que fazer a parte dele", afirmou Romário.

O Baixinho foi entrevistado em sua casa e será o segundo convidado do novo programa do streamer. A primeira entrevista foi com o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, e já alcançou mais de 800 mil visualizações no canal de Casimiro, no YouTube.