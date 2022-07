Pavard comemora gol na Copa do Mundo de 2018 - AFP

Pavard comemora gol na Copa do Mundo de 2018AFP

Publicado 22/07/2022 19:53

Rio - O defensor Benjamin Pavard é disputado por Manchester United e Chelsea, segundo os jornais "The Sun", da Inglaterra, e "L'Equipe", da França. Os veículos também ressaltam o interesse da Juventus e do Atlético de Madrid no lateral-direito, que também atua como zagueiro.



O jornalista Christian Falk, do "BILD", ressaltou que os agentes de Pavard buscam vender o jogador, que possui contrato com o Bayern de Munique até 2024. O francês estaria insatisfeito na Alemanha e buscaria um novo clube para atuar como zagueiro e não como lateral.



A publicação de Falk em sua conta no Twitter também afirma que o United possui mais chances de contratar Pavard do que o Chelsea, visto que os Blues estão acertando a chegada do também zagueiro francês Jules Koundé, do Sevilla.



No Bayern de Munique desde 2019, Pavard tem 26 anos e foi revelado no Lille. Antes de vestir a camisa do clube bávaro, o defensor teve uma passagem pelo Stuttgart entre 2016 e 2019, antes de ser contratado pelo Bayern por 35 milhões de euros.



Pavard foi campeão mundial com a seleção francesa em 2018. Atuando como lateral-direito, marcou um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo diante da Argentina nas oitavas de final, em jogo vencido pelos franceses por 4 a 3.