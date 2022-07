Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram

Rio - O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, vem passando por uma grande mudança de vida, desde que deixou de ser agenciado por Allan Jesus. Em entrevista ao podcast "Podpah", o ex-jogador de Futsal, Falcão, que passou a ser o novo empresário do influencer, revelou que Iran não podia fazer coisas simples, como escutar músicas que gostava.

"Ele quer descobrir o mundo, quer estar solto. Ele quer escutar a música que ele quiser. A gente incentiva que ele faça isso, ele está muito feliz, e nós ficamos felizes dele estar assim. Ele não podia (fazer muitas coisas). Queria colocar uma música do Poze: não podia. Se ele gosta e está na sua casa, põe! Qual o problema? Tinha isso (privação). Tudo relatado por ele. Ir para Recife, em uma festinha de noite, um show… ele não podia. Ele tem que viver a idade dele, não tem que ser só um produto. Ele tem o momento de ser o Luva de Pedreiro, mas tem que ser o Iran também", comentou Falcão.



Ainda no podcast, o ex-jogador de futsal disse que está insistindo para que Iran Ferreira continue com os estudos, e revelou que o influenciador digital irá para o Catar, para acompanhar a Copa do Mundo.

"A gente tem ideia de novos conteúdos, mudar daqui pra frente, criar um novo bordão… até a Copa do Mundo é sucesso, vão voltar os conteúdos dele agora. Ele vai estar na Copa, foi para o Marrocos e parou o Marrocos. Ele andava na Copa e a molecada ‘Receba!’. É impressionante. Ele não tem noção (da fama), mesmo do lado financeiro. Por isso a gente exige que ele estude. Quando ele tiver uma mulher, ela não vai querer estar com um menino que não sabe ler e escrever. O pai e a mãe, que ralaram a vida inteira, ele vai precisar cuidar. Vai precisar saber a diferença entre ter R$ 5 mil e R$ 5 milhões na conta, e ele não tem. Ele tem que saber quanto entra (de dinheiro)", finalizou Falcão.