Alison dos Santos conquista o ouro nos 400 metros com barreiras AFP

Publicado 22/07/2022 21:48

Rio - O título mundial de Alison dos Santos foi muito celebrado por toda a delegação brasileira. No entanto, ninguém ficou mais orgulhoso que Felipe Siqueira. O treinador do velocista brasileiro não escondeu a emoção e revelou o 'passo a passo' dos treinamentos rumo ao ouro em Eugene, nos Estados Unidos.



- A gente tem as distâncias entre as barreiras e a gente tenta montar um programa, uma estratégia onde o atleta se ajuste a essas distâncias. Isso vai muito do biotipo do atleta, da estatura, do nível de força e do nível técnico. O Alison ainda é um atleta jovem, então a gente buscou o melhor modelo para ele - disse, em entrevista ao 'GE'.



Felipe revelou, ainda, que Alison teve que trabalhar duro para evoluir nos primeiros 200m da prova, considerados o 'ponto fraco' do brasileiro. Ao observar os principais adversários na luta pelo título, o treinador conseguiu minimizar a diferença em relação a largada de Piu.



- Essa primeira parte da prova está relacionada ao nível de força do atleta e isso você só vai ganhando com o tempo. O Alison ainda é jovem, então a gente trabalha isso de maneira gradativa. A gente sabe que esse (a primeira metade da prova) é o ponto forte do Warholm e do Benjamin, então a gente tinha que tentar empatar isso para ganhar na segunda. Então a gente melhorou os primeiros 200m dele para ele passar a primeira parte da prova junto dos dois. Deu certo - frisou.



Com novas competições no horizonte, Felipe e Alison seguem trabalhando duro para obter novos resultados positivos. De acordo com o treinador, as próximas etapas da Diamond League também ditarão o ritmo do ciclo preparatório para as Olimpíadas de Paris.



- Fizemos uma preparação para o Campeonato Mundial. Usamos todas as competições como preparatórios. Temos mais três etapas da Diamond League: dia 6 de agosto na Polônia, dia 2 de setembro na Bélgica e dia 7 de setembro na Suíça. Só depois disso teremos férias - concluiu.