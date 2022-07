Renan, zagueiro do RB Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 23/07/2022 13:49

Rio - Preso após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista, em Bragança Paulista, na última sexta-feira, o zagueiro Renan, do Bragantino, teve liberdade provisória concedida pela Justiça neste sábado. A decisão foi tomada pelo juiz Fábio Camargo durante uma audiência de custódia.

Segundo a polícia, Renan apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro, além de não possuir CNH. Para ser libertado, ele pagará uma fiança no valor equivalente a 200 salários mínimos, cerca de R$ 242 mil. Além disso, terá que se comprometer a comparecer em todos os atos do processo, está proibido de ir a bares ou casas de shows e precisará entregar seu passaporte à Polícia Federal em até 72 horas.

Renan será indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. Haverá ainda os agravantes de dirigir alcoolizado e não possuir CNH. Ele chegou a obter a permissão para dirigir, mas a perdeu nos últimos meses após cometer uma infração grave.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a pena para homicídio culposo na direção de veículo automotor vai de dois a quatro anos de prisão. Como Renan estava alcoolizado e não tinha CNH, a pena pode chegar a dez anos.

Renan, de 26 anos, pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Bragantino. O Massa Bruta já decidiu que irá rescindir o contrato com o jogador.