Walter CasagrandeReprodução/TV Globo

Publicado 23/07/2022 18:07

Casagrande virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após anunciar rompimento com a Globo. Na última sexta-feira, o ex-jogador interagiu com os seguidores no Instagram, revelou curiosidades pessoais e fez projeções para a Copa do Mundo do Qatar.



Durante a interação com os internautas, Casão disse que não acredita num hexacampeonato da Seleção Brasileira. O ex-jogador também revelou que estará presente no Qatar para acompanhar a competição. Ao ser questionado, Casagrande afirmou que Cássio merece uma vaga na Copa do Mundo.



Ídolo do Timão, Casagrande revelou sentir falta de Sócrates e afirmou para os seguidores que sempre foi torcedor corintiano. Apesar da identificação com o clube, Casão confessou que gostaria de ter jogado no Palmeiras.

Ao ser questionado sobre o rompimento com a Globo, Casagrande afirmou que não sente nenhuma mágoa com a emissora. Apesar da saída "amigável", o ex-jogador disse que não pretende voltar a trabalhar na Globo.



Polêmico dentro e fora de campo, Casagrande é um dos grandes personagens da história do futebol brasileiro. Conhecido por possuir opiniões contundentes, o ex-jogador trabalhou na Globo por 24 anos. Durante esse período, participou de seis Copas do Mundo, três Olimpíadas e diversos outros eventos esportivos.