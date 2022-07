Renan - Divulgação / Bragantino

Publicado 23/07/2022 19:34

Acusado de atropelar e matar o motociclista Eliezer Pena, na última sexta em São Paulo, o zagueiro Renan, do RB Bragantino, teve liberdade provisória concedida pela Justiça. Advogado do jogador de 20 anos, Marcus Valle, afirmou que o atleta está 'muito abalado' com o ocorrido.



"Nós estamos ainda muito chocados com o caso. Tanto em relação ao Renan, jovem e que está muito abalado, como em relação à vítima. Acho que é justo que ele responda em liberdade. Vamos mostrar os argumentos. O Renan lamenta muito a morte da vítima. Tinha até dificuldade de conversar conosco, está muito abalado e abatido", comentou.

"Nós realmente estamos satisfeitos que ele possa recomeçar, se estruturar, mas foi um fato lamentável. Agora começa o processo, virá uma denúncia e se inicia o processo. Se continuarmos no caso vamos apresentar os outros elementos durante o processo", emendou o advogado em entrevista à rádio 102 FM Bragança.

Segundo a polícia, Renan se recusou a fazer o teste do bafômetro após o acidente e apresentava sinais de embriaguez. A colisão ocorreu na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. O atleta atua pelo Red Bull Bragantino emprestado pelo Palmeiras.