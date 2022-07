Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 25/07/2022 14:50

Rio - O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, abriu o jogo sobre a conquista da Champions League. Herói do clube espanhol após ter marcado o gol do título, o jogador brasileiro, de 22 anos, afirmou que a final contra o Liverpool não foi a mais importante do torneio mundial.

"Alguns jogos se tornam uma montanha-russa emocional e sabemos como levar isso para o nosso campo. Contra o Manchester City (na semifinal), em dois minutos, Rodrygo saiu e marcou dois gols que nos levaram à final. Foi o momento mais importante desta competição", destacou Vini Jr.

Em contrapartida, Vinícius Júnior disse que o seu desejo na decisão contra o Liverpool era apenas de desfrutar os 90 minutos da partida. Além disso, o atacante brasileiro destacou que este momento foi único.

"Depois de uma temporada maravilhosa, a única coisa a se fazer era nos coroar com uma vitória na final. Jogo futebol há mais de 15 anos e você nunca sabe quando vai jogar uma final, então eu queria aproveitar ao máximo", disse Vinícius Júnior que completou:

"Foi um sentimento único. Só quem marcou neste tipo de jogo da Champions pode compreender este sentimento. É indescritível. Não sabe como expressar, como contar, não tem como explicar. Só quem viveu o futebol e passou pelas emoções que vivemos nesta temporada sabe o quanto é importante e o quanto te deixa feliz", concluiu.

Ao todo, Vinícius Júnior disputou 13 jogos pelo Real Madrid na conquista da Champions League. O atacante marcou quatro gols e deu sete assistências.