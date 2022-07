Raphinha promete perfil lutador para torcida do Barcelona - Foto: Frederic J. BROWN / AFP

Publicado 25/07/2022 15:25

Rio - O desempenho de Raphinha no amistoso contra o Real Madrid foi decisivo para mostrar a força de vontade do atacante brasileiro para jogar no time espanhol. Na ocasião, o jogador, de 25 anos, marcou o gol da vitória por 1 a 0. Em entrevista aos canais oficiais do clube catalão, o atleta prometeu um perfil lutador para os torcedores que ainda não o conhecem.

"O torcedor do Barcelona pode esperar um Raphinha lutador, com muita vontade de ganhar, de vencer. Um Raphinha que dá o seu melhor nos treinos, nos jogos, que não desiste mesmo nos resultados mais adversos", afirmou Raphinha.

Além disso, Raphinha destacou a influência do seu empresário, o ex-jogador luso-brasileiro Deco, na transferência para o Barcelona. O atacante afirmou que o ex-atleta do clube catalão o incentivou para jogar no time espanhol.

"A única coisa que eu cheguei a perguntar foi se estava sendo loucura da minha cabeça fazer todo esse esforço e ter toda essa vontade de vir jogar em Barcelona, se valia a pena realmente. Claro que você fica meio com dúvida, com medo do incerto. Mas ele (Deco) me falou as melhores coisas de Barcelona. Do clube, da cidade, das pessoas. Aquilo só me tranquilizou para tomar a decisão de vir para cá", concluiu.



Raphinha chegou ao Barcelona neste mês de julho após o clube catalão ter acertado o pagamento de 58 milhões de euros (R$ 316 milhões) ao Leeds, da Inglaterra, com bônus que podem aumentar o custo para 67 milhões de euros (R$ 365 milhões). O atacante assinou contrato por cinco temporadas.