Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

Publicado 25/07/2022 15:16

Neto retornou do período de licença médica nesta segunda-feira (25) após passar por três cirurgias. Empolgado, o ex-jogador jogou sal grosso no estúdio do programa 'Os Donos da Bola' e mandou um recado para os chamados 'haters'.

"Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Que Deus proteja todos nós. E aqueles que estavam contra, está ai o sal grosso. Vão para a casa do c***. Vão para o capeta vocês todos", iniciou o apresentador e ex-jogador.

O declarado torcedor corintiano ainda comemorou aos gritos a vitória do Timão na rodada do Campeonato Brasileiro e chegou a soltar um palavrão ao vivo.



"E ainda volto com o Corinthians ganhando jogo. Toca o hino, Cascão (diretor do programa). Toca a p*** do hino! Aqui é Corinthians", vibrou.



Neto passou por cirurgias nas pernas para corrigir dificuldades de movimentação após a aposentadoria. O ex-jogador chegou a ganhar indenização do INSS por 'lesões definitivas' em seu período como profissional.



Nos autos do processo, o apresentador de 55 anos alegou diversas lesões que o prejudicavam muito. Foram citadas duas de seu período como jogador na década de 90. Além dessas, um atestado médico apresentado em 2019 comprovou que Neto sofre de escoliose congênita, artrose no quadril, na coluna lombrar, hérnia de disco lombar, artrose no pé e tornozelo e espondilólise, que é um defeito que pode conduzir a uma fratura por estresse do elemento posterior da coluna vertebral.