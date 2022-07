Benzema comemorando gol pelo Real Madrid - AFP

Publicado 25/07/2022 18:25

Rio - O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, acabou levando um baita susto no treino da equipe nesta segunda-feira (25), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O francês acabou recebendo uma entrada dura do lateral-direito brasileiro Vinicius Tobias e precisou de atendimento médico.

Segundo apuração do jornal "AS", da Espanha, o atacante teve apenas um corte na canela direita, e deve estar a disposição para o amistoso contra o América, do México, nesta terça-feira (26), às 23h30 (horário de Brasília), em São Francisco, na Califórnia.

| Karim Benzema being treated for the blow he received after a clash during training. @MarioCortegana pic.twitter.com/At3O97Fnvd — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 25, 2022

Vinicius Tobias, de 18 anos, é cria da base do Internacional, e estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No entanto, o jogador acionou a clausula da FIFA para poder se transferir para o Real Madrid, onde assinou até o final da temporada de 2022/23. No entanto, o clube Merengue não tem mais vagas para estrangeiros, fazendo com que o brasileiro ficasse no Real Madrid Castilla. Na pré-temporada, o lateral vem treinando junto do elenco principal do clube espanhol.