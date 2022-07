Martín Benítez - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/07/2022 17:35

Rio - O meia argentino Martín Benítez foi oficializado nesta segunda-feira (25) como o novo reforço do América-MG para a sequência desta temporada. O jogador, de 28 anos, pertence ao Independiente, da Argentina, e chega ao clube mineiro por empréstimo de uma temporada.

Martín Benítez é anunciado pelo América-MG Foto: Divulgação/América-MG

Benítez estava no Grêmio com o aval do treinador Vagner Mancini que o levou no fim do ano passado. No entanto, o meia argentino não conseguiu ter sequência no clube gaúcho com o atual técnico, Roger Machado, e sofreu uma contusão no joelho no início de junho. Ao todo, foram 12 partidas disputadas e uma assistência. O contrato do jogador encerrou no fim da temporada.

Além disso, Benítez não cumpriu o número de participações de partidas, que era uma meta na cláusula do vínculo que exigia a compra do meio-campista. O jogador também tem passagens por Vasco e São Paulo. Pelo Cruz-Maltino, o atleta disputou 33 jogos e marcou três gols, enquanto que pelo clube paulista entrou em campo 42 vezes, fez quatro gols e deu seis assistências.