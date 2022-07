Taça da Copa do Brasil - Gabriel Orphão

Taça da Copa do BrasilGabriel Orphão

Publicado 25/07/2022 16:32

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta segunda-feira (25), quem serão os árbitros dos confrontos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o duelo entre Flamengo e Athletico-PR, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, estará no comando da partida. Já o confronto entre Fortaleza e Fluminense, na quinta (28), às 20h30, no Castelão, terá o comando de Raphael Claus, também de São Paulo.

São Paulo e América-MG terão seu jogo de ida, no Morumbi, apitado por Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. No confronto entre Atlético-GO e Corinthians, em Goiânia, o carioca Marcelo de Lima Henrique (que representa o estado do Ceará), estará no comando da partida.

A entidade não divulgou os nomes dos auxiliares e árbitros responsáveis pelo VAR nas partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os duelos de volta vão acontecer somente nos dias 17 e 18 de agosto.