Neto fez duras críticas ao atacante NeymarReprodução / Band; Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 25/07/2022 15:58

Rio - O ex-jogador Neto, apresentador do "Os Donos da Bola", fez duras críticas ao atacante Neymar, do Paris Saint-Germain. O ídolo do Corinthians detonou um comentário feito pelo jogador nas redes socias e disse que o camisa 10 não deveria ser titular na seleção brasileira.

"Se o Neymar jogar a bola que está jogando, quem tinha que ser titular da seleção brasileira: Gabigol, Pedro, Vinicius Júnior e Raphinha. Mas não, vai ser ele (Neymar). Ele viraliza umas coisas desnecessárias. Ninguém pode falar de você", comentou Neto.



Ainda no programa, Neto aproveitou para pedir que Tite convoque dois jogadores do Flamengo: Pedro e Gabigol. O apresentador chegou a dizer, ainda, que caso os atacantes não sejam convocados, será um "assassinato para o futebol brasileiro".

"Oh Tite, vai ser um assassinato para o futebol brasileiro se você não levar o Gabigol e o Pedro. Porque pra mim, o Gabigol joga mais do que o Pedro, mas o Pedro joga mais do que o Gabigol como centroavante. Agora, você não vai levar, quem vai é o Raphinha, o Gabriel Jesus, que jogou na Flórida Cup. Você está de sacanagem Tite", finalizou.