Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Manchester UnitedGLYN KIRK / AFP

Publicado 25/07/2022 16:00

Rio - O astro do Manchester United, Cristiano Ronaldo, deixou Portugal nesta segunda-feira (25) para retornar à Inglaterra e avisar ao clube inglês nos próximos dias que pretende disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. O craque português, de 37 anos, ficou fora da pré-temporada na Tailândia e Austrália por "motivos familiares". A informação é do portal britânico "The Athletic".

Após ter ficado fora da pré-temporada, Cristiano Ronaldo ainda não teve contato com Erik ten Hag, o novo treinador do Manchester United, e deve informar à cúpula britânica o seu desejo de efetivar a saída, caso receba uma proposta que o agrade. No entanto, apesar de ter se classificado apenas para Liga Europa, o clube inglês ainda conta com a permanência do veterano para o projeto liderado pelo técnico holandês.

Por outro lado, o portal afirma que ainda não está definido se Cristiano Ronaldo irá participar dos treinos com o elenco do United nesta terça-feira (26). A tendência é de que o craque português se encontre pessoalmente com Erik Ten Hag. Apesar de não ter participado da pré-temporada, o atacante manteve sua rotina rígida em Lisboa e divulgou o resultado nas redes sociais. O atleta ainda tem um ano de contrato com o clube inglês.