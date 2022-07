Luis Suárez é esperado no Uruguai para assinar com tricampeão da Copa Libertadores | Esporte | O Dia

Luís Suarez - AFP

Publicado 25/07/2022 19:58

Rio - Luis Suárez é esperado no Uruguai para assinar com o Nacional-URU nos próximos dias, segundo a imprensa local. O clube espera inscrever o centroavante para os jogos contra o Atlético-GO pela Copa Sul-Americana.



O tricolor tem até esta quarta-feira, véspera da partida contra os Dragões, para enviar a lista de jogadores que irão participar das quartas de final para a Conmebol. E o centroavante está ciente deste prazo.



Apesar de informações veiculadas no último domingo de que Suárez estaria em um avião privado com destino ao Uruguai, o atleta seguia na Espanha. O veterano pretende falar com José Fuentes, presidente do Nacional-URU, e transmitir sua decisão em primeira mão.



Neste momento, o clube uruguaio trabalha pensando na logística para a chegada do atacante. O tricolor busca acertar todos os detalhes e planeja uma chegada reservada para o novo protagonista da equipe.