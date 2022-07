Luto - Reprodução

Publicado 25/07/2022 20:19

Rio - A promessa do boxe, Miracle Amaeze morreu no último sábado (23) após um treino na Nigéria depois de levar dois nocautes seguidos. De acordo com o portal "Flight Gist Media", o lutador tinha 18 anos, perdeu a consciência e morreu a caminho do hospital. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Miracle Amaeze Foto: Reprodução/Twitter

"É com muita dor que anunciamos o falecimento do boxeador nigeriano meio-pesado Miracle Amaeze. Miracle perdeu a consciência após dois nocautes durante uma sessão de sparring na manhã de ontem na cidade de Festac, Lagos", relatou o portal, que completou:

"Ele recebeu tratamento de primeiros socorros antes de ser levado às pressas para o hospital para tratamento completo. Infelizmente, ele entregou o fantasma no hospital ontem à noite. Que Deus dê forças aos familiares para suportar esta grande dor. Descanse em paz, campeão", completou.

Amaeze era considerado uma das promessas da Nigéria no esporte pela imprensa local. O lutador recebeu primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos.