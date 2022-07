Vágner Love negocia volta ao Brasil - Foto: Divulgação/Midtjylland

Publicado 25/07/2022 21:30

Rio - O atacante Vágner Love, de 38 anos, pode acertar com o Paysandu para a disputa da reta final do Campeonato Brasileiro da Série C. De acordo com o portal "GE", uma fonte ligada ao veterano afirmou que o acordo pode sair nesta terça-feira (26). Um representante do clube está no Rio de Janeiro para concluir a negociação com o agente do atleta.

Ainda de acordo com o portal, faltam algumas minutas para serem encaminhadas pelo Paysandu para a formulação do vínculo. A tendência é de que o contrato fixo seja enviado nesta segunda para os advogados de Vágner Love. Com isso, o atacante pode chegar em Belém nos próximos dias e estar à disposição para o próximo jogo da Série C.

Vágner Love estava no Midtjylland, da Dinamarca, e foi campeão nacional na temporada 2021/22. Ao todo foram, nove partidas disputadas e apenas um gol marcado. O atacante é cria da base do Palmeiras, em 2003, onde conquistou a Série B. Em 2004, se transferiu para o CSKA, e por lá ganhou a Europa League, tetracampeão russo e hexacampeão da taça da Rússia. Em 2009, o jogador retornou ao Brasil para o Palmeiras, mas logo foi contratado pelo Flamengo.

O atacante também tem passagem pelo Corinthians de Tite e foi campeão brasileiro em 2015. Com a camisa da seleção brasileira, Vágner Love conquistou duas Copas Américas de 2004 e 2007. Além disso, disputou 25 jogos e marcou nove gols.