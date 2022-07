Cinturão de Muhammad Ali - Foto: Reprodução Heritage Auctions

Publicado 25/07/2022 21:50

Rio - O histórico cinturão do WBC (Conselho Mundial de Boxe) "Rumble in the Jungle", de Muhammad Ali foi arrematado no último domingo, por 6 milhões de dólares pelo dono do Indianapolis Colts, da NFL, Jim Irsay. Na cotação atual, o valor beira a casa de R$ 34 milhões. A conquista da lenda do boxe foi em 1974 quando derrotou o então campeão George Foreman na disputa dos pesos pesados.

A conquista representou o retorno de Muhammad Ali após ter a licença e título destituídos por se recusar a ingressar nas Forças Armadas dos Estados Unidos para representar o país na Guerra do Vietña.

"Cinturão de campeão de 1974 'Rumble in the Jungle' de Muhammad Ali, quando ele empregou seu rope-a-dope e derrotou George Foreman - apenas adicionado a @IrsayCollection (coleção de Jim) Bem a tempo para o show de 2 de agosto no Navy Pier de Chicago (e 9 de setembro em Indianápolis). Orgulho de ser o comissário!", destacou Jim Irsay nas redes sociais.



Entretanto, essa não foi a primeira aquisição de Jim Irsay. O dono dos Colts é fã de longa data do pugilista, que já arrematou o manto de 1965 que levava o nome da lenda do boxe e também seus sapatos da luta "Thrilla in Manila" de 1975 no duelo com Joe Frazier.