Vagner Love - Reprodução/ Twitter Besiktas

Publicado 26/07/2022 10:00 | Atualizado 26/07/2022 10:00

Rio - O atacante Vagner Love está perto de definir o seu destino. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o veterano recebe uma proposta do Sport e o acerto entre as partes está bem encaminhado. O jogador teria inclusive conversado com o técnico Claudinei Oliveira.

Love, de 38 anos, estava na mira do Paysandu, que está na Série C, mas preferiu a proposta do Leão. O atacante deixou recentemente o Midtjylland, da Dinamarca, e anteriormente estava atuando em um clube do Cazaquistão.

Revelado pelo Palmeiras, o atacante fez grande sucesso atuando no CSKA, da Rússia. Em seu melhor momento fez parte e foi titular da seleção brasileira que conquistou a Copa América de 2007, na Venezuela, após derrotar a Argentina por 3 a 0.

Além do Verdão, Love defendeu Flamengo e Corinthians. No Timão, viveu sua maior conquista no país ao ser campeão do Brasileiro em 2015. No Rubro-Negro, viveu bons momentos, principalmente na primeira passagem quando formou em 2010, ao lado de Adriano, uma dupla de ataque chamada de "Império do Amor". No entanto, não foi campeão pelo clube carioca.