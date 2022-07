Marcelo Gallardo - AFP

Marcelo GallardoAFP

Publicado 27/07/2022 14:21

Considerado o maior técnico da história do River Plate, Marcelo Gallardo celebra nesta quarta-feira (27) oito anos do sua primeira partida a frente da equipe. Na ocasião, o treinador dirigiu o time contra o Ferro de Salta, pela Copa da Argentina. O tempo normal acabou empatado em 0 a 0, mas o River venceu na disputa de pênaltis por 6 a 5.

As vitórias viraram rotina na vida do treinador e do River Plate, que desde então vive um dos períodos mais gloriosos da sua história.



Durante a passagem de Marcelo Gallardo, o River empilhou troféus e campanhas espetaculares nos torneios. Destaque para a Libertadores de 2018 conquistada em cima do Boca Juniors, com a final no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.



Confira abaixo a lista das taças conquistadas por Marcelo Gallardo:



Copa Suruga Bank – 2015



Supercopa da Argentina – 2017 e 2019



Copa da Argentina – 2015/16, 2016/17 e 2018/19



Campeonato Argentino – 2021



Recopa Sul-Americana – 2015, 2016 e 2019



Copa Sul-Americana – 2014



Copa Libertadores da América – 2015 e 2018