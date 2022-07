Cristiano Ronaldo - Divulgação / Manchester United

Publicado 27/07/2022 13:47

Rio - A presença de sir Alex Fergunson, ex-treinador do Manchester United, que dirigiu o clube por 27 anos, foi suficiente para convencer Cristiano Ronaldo. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o português, de 37 anos, oficializou o seu desejo de deixar o clube inglês e não disputar pelos Red Devils a próxima temporada europeia.

O interesse de Ronaldo tem esbarrado na falta de interesse de um novo clube. Apenas o Atlético de Madrid desejaria a contratação do português, porém, os valores são considerados muito altos. O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, mostrou pessimismo com um possível acordo.

"É quase impossível. Não sei quem inventou essa história. Os rumores são rumores e devem ficar onde estão, porque, se continuam aumentando, parecerá que são reais, e não são", afirmou.

Segundo a rádio espanhola "Cope", o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, sugeriu que o United empreste o atacante por um ano, com a contrapartida de uma renovação até o meio de 2024.

O desejo do craque de deixar o Manchester United está no fato de que Cristiano Ronaldo quer disputar novamente a Liga dos Campeões na próxima temporada europeia. A equipe inglesa não conseguiu se classificar para a competição. Na temporada passada, o português já não pode participar do torneio.