Fábio SormaniFoto: Reprodução/ESPN

Publicado 27/07/2022 19:34

Rio - A declaração de Fábio Sormani sobre as torcidas de Flamengo e Fluminense repercutiram nesta quarta-feira (27) nas redes sociais. Durante o programa "ESPN F90", o comentarista disparou que, hoje, o Tricolor "não tem mais" torcedores. Além disso, afirmou que o Rubro-negro "sobra" no Rio de Janeiro.

"No Rio de Janeiro, o Flamengo sobra. É um negócio impressionante. Não tem outro time no Rio de Janeiro. Se você somar a torcida do Botafogo e do Fluminense, é um pouco maior do que a torcida do Santos. Não tem outro time no Rio de Janeiro. O Fluminense hoje não tem mais torcida. É torcida pequena", disparou Sormani.

O debate sobre o atual momento dos dois clubes alimentou a repercussão após discutirem a possibilidade de Flamengo e Fluminense se enfrentarem na final da Copa do Brasil. O comentarista, por sua vez, afirmou que o clássico entre Corinthians e São Paulo seria mais impactante que o duelo carioca na decisão da competição.