Chay diz que ficou 'surpreso' com convite do Cruzeiro - Foto: Marco Ferraz/Cruzeiro

Chay diz que ficou 'surpreso' com convite do CruzeiroFoto: Marco Ferraz/Cruzeiro

Publicado 27/07/2022 18:36

Rio - Nesta quarta-feira, o meio-campista Chay foi oficialmente apresentado como jogador do Cruzeiro. Ex-Botafogo, o jogador assina contrato, por empréstimo, até o fim desta temporada.



Inclusive, Chay se diz focado no clube celeste e na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o atleta, ao final do vínculo, seu destino será definido não só por ele, mas, também, por ambas as partes envolvidas, ou seja, Cruzeiro e Botafogo.



- Eu encaro esse desfio como uma oportunidade única na vida. Jogar no Cruzeiro é o sonho de qualquer jogador. Venho por empréstimo, mas meu pensamento é só no Cruzeiro. (...) O que vai ocorrer no futuro, não depende muito de mim, mas meu pensamento é único e exclusivamente no Cruzeiro - declarou.

Em outro momento, Chay declarou que não esperava a proposta da Raposa. O jogador, que perdeu espaço no Botafogo após a chagada de Luís Castro, não vinha tento atuações constantes.



- O convite me pegou um pouco de surpresa, confesso. Não estava esperando. Mas quando veio até mim, vi com excelentes olhos, conversei bastante com meu representante. Estou aqui motivado, feliz. Espero ajudar - finalizou o meio-campista.



O jogador ainda não foi regularizado junto ao BID da CBF, mas já treinou com bola nesta quarta-feira. Não será surpresa caso Chay seja relacionado para a partida contra o Brusque, no próximo sábado, em Santa Catarina.