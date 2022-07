Com Arão titular, Fenerbahçe perde para o Dínamo de Kiev e cai na Champions - Foto: Divulgação/Fenerbahçe

Publicado 27/07/2022 17:32 | Atualizado 27/07/2022 17:33

Rio - O Fenerbahçe do treinador Jorge Jesus está eliminado da Champions League. Com Willian Arão titular, o time turco perdeu por 2 a 1 para o Dínamo de Kiev na prorrogação e deu adeus ao torneio. Com isso, a equipe vai para a Liga Europa, enquanto os ucranianos avançam e estão a dois mata-matas para fase de grupos.

Com 12 cartões amarelos e uma expulsão, o Fenerbahçe atuou com um a menos desde o início do segundo tempo, quando o meia Ismail Yüksek foi expulso. O ex-jogador do Flamengo, Willian Arão, participou do lance em que ocorreu o gol do Dínamo de Kiev, aos 11 minutos da etapa final.

Aos 24 minutos, o drama do Fenerbahçe aumentou quando Enner Valencia perdeu um pênalti. Atrás do placar e com um a menos, o time turco conseguiu reagir. Aos 42, empatou com gol de cabeça de Szalai após cobrança de escanteio.

Na prorrogação, Willian Arão foi substituído. Até que aos nove minutos, pela esquerda, Karavaev completou o cruzamento de Vivcharenko e ampliou o placar para a vitória do Dínamo de Kiev.

Na próxima fase da competição, o Dínamo de Kiev enfrenta o Sturm Graz, da Áustria. São mais dois duelos de mata-mata para garantir a vaga na fase de grupos da Champions League. As partidas serão definidas em sorteio na próxima terça-feira (2).

Enquanto isso, o Fenerbahçe vai para a Europa League. A equipe de Jorge Jesus vai participar da segunda fase prévia do torneio, a dois mata-mata da fase de grupos. O próximo adversário do time turco será o Slovácko, da República Tcheca.