Petkovic - Foto: Daniel Castelo Branco

PetkovicFoto: Daniel Castelo Branco

Publicado 27/07/2022 17:02

O ex-jogador Dejan Petkovic será homenageado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, em um evento promovido pela Logos University International (Unilogos), uma universidade americana com atuação em diversos países do mundo. Ele receberá um título 'Honoris Causa', concedido pela instituição à pessoas com história profissional relevante para a sociedade.

"Já recebi diversas homenagens, mas reconheço a importância deste título, tenho amigos na Sérvia que têm seu reconhecimento pelo Honoris Causa, pessoas que os nomes entraram para história. Um título internacional, de uma universidade onde tenho amigos que cursam e fazem parte dela", afirmou Petkovic, sobre a homenagem.



O evento acontece na cidade de Teresópolis, interior do estado do Rio de Janeiro. A 'Unilogos' possui esse escritório no Brasil destinado exclusivamente ao público brasileiro. Porém, o evento deste mês contará com a participação de dois graduados em instituições que compõem essa estrutura, além da participação do ex-jogador.



Esse encontro integra a programação do maior congresso de Educação Física e Esportes do Mundo realizado pela FIEP internacional. Federação Internacional de Educação Física e Esportes, membro do Comitê Olímpico Internacional e da UNESCO.

Recentemente, Petkovic deixou a Rede Globo para cuidar de projetos pessoais que envolvem o futebol mundial que possam ter impacto maior em sua rentabilidade mensal, coisa que não conseguiria com o salário pago pela Globo e o tempo demandado à disposição da empresa.

O ex-jogador atuou como comentarista do Grupo Globo desde antes da Copa do Mundo de 2018, onde fez sucesso em sua segunda passagem no SporTV por criar poemas sobre as partidas. O sérvio chegou ao Brasil em 1997 após curta passagem por Real Madrid e Sevilla.



Pet defendeu Vitória, Fluminense, Vasco, Goiás, Santos, Atlético-MG e Flamengo, onde teve sua principal passagem mais marcante. No time carioca, o jogador ficou marcado por títulos emblemáticos, com o Carioca de 2001 e o Brasileirão de 2009.