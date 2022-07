Rafael Santos é o novo reforço do Moreirense, de Portugal - Foto: Divulgação/Moreirense

Rafael Santos é o novo reforço do Moreirense, de PortugalFoto: Divulgação/Moreirense

Publicado 27/07/2022 15:57

Rio - Revelado pelo Flamengo, o zagueiro Rafael Santos, de 24 anos, foi anunciado como novo reforço do Moreirense, de Portugal. O jogador assinou contrato de três temporadas com opção de renovação por mais um ano. O Rubro-Negro manteve 50% dos direitos econômicos em uma futura venda.

Apelidado de Van Dijk por causa de sua semelhança com o zagueiro holandês, do Liverpool, Rafael Santos fez parte do elenco multicampeão do Flamengo em 2019. Na temporada de 2020/21, ele foi emprestado ao Apoel, do Chipre, onde esteve até maio deste ano.