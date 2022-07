Luís Suárez, atacante uruguaio - Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/07/2022 15:14

Rio - Após ter um pré-acordo anunciado na última terça-feira, Luis Suárez foi oficializado como reforço do Nacional, do Uruguai. O presidente do clube, José Fuentes, divulgou que o atacante assinou contrato válido até o final do ano. O jogador retornou ao seu país de origem após 16 temporadas no futebol europeu.

"Já está resolvido. Foi fechado o acordo. Luis (Suárez) assinou o contrato na Espanha. Agora teremos uma reunião para organizar se ele chega na sexta-feira ou no domingo. Ele terá uma recepção especial", disse o mandatário do clube uruguaio.

O presidente do Nacional também afirmou que o atacante estará à disposição do treinador Pablo Repetto já na próxima terça-feira para a partida contra o Atlético-GO pela ida das quartas de final da Sul-Americana. O clube brasileiro, por sua vez, em tom de brincadeira deixou um comentário em sua rede social sobre a possível estreia do atacante na data do confronto.