Paquetá entrou na mira de gigante inglêsFoto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

Publicado 27/07/2022 14:31

Rio - O meio-campista Lucas Paquetá, de 24 anos, entrou na mira do Manchester City, da Inglaterra. Revelado pelo Flamengo, o jogador pertence ao Lyon, da França, e pode ser envolvido em uma futura negociação, caso o meia Bernardo Silva deixe o clube inglês. A informação é do jornal francês "L'Équipe".

Ainda de acordo com o jornal, o Lyon planeja quebrar o recorde na venda de Paquetá. Atualmente, Tanguy Ndombélé lidera o topo da lista por 60 milhões de euros (R$ 321 milhões) desembolsados pelo Tottenham, também da Inglaterra, e outros 10 milhões de euros em variáveis do contrato.

No entanto, a negociação tem chance de não passar de uma especulação. O técnico Pep Guardiola ainda pretende contar com Bernardo Silva na equipe do Manchester City. A possível contratação de Paquetá deve acontecer apenas na próxima janela de transferências.

O meia português tem contrato com o clube inglês até 2025, mas já esteve ligado em uma transferência para o Barcelona, o que não impede da saída ser descartada.