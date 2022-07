Vágner Love é o novo reforço do Sport - Foto: Divulgação/Sport

Publicado 29/07/2022 19:33

Rio - O atacante Vágner Love, de 38 anos, foi apresentado nesta sexta-feira (29) como o novo reforço do Sport para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador estava no Midtjylland, da Dinamarca.

"Parece que é meu primeiro contrato. Parece que vai ser minha estreia como jogador profissional. Estou muito a vontade, meus olhos ainda brilham, sinto frio na barriga, coração está acelerado", afirmou Vágner Love.

Vágner Love chega ao Sport com a missão de acabar com a seca de gols no ataque do time do técnico Claudinei Oliveira. A negociação ocorreu de maneira rápida. Após deixar o clube dinamarquês, o atacante, que vestirá a camisa 99, acertou com o clube pernambucano.