Haaland estará presente no duelo do City com Liverpool pela Supercopa da InglaterraFoto: Divulgação/Manchester City

Publicado 29/07/2022 20:06

Rio - O Manchester City terá a presença de Erling Haaland no duelo com Liverpool neste sábado, às 13h, no Estádio King Power, pela Supercopa da Inglaterra. Em entrevista coletiva nesta sexta (29), o treinador Pep Guardiola falou sobre as dificuldades do norueguês no início da pré-temporadas, mas afirmou que o centroavante está pronto para disputar o primeiro título pelo clube inglês nesta temporada.

"Ele está pronto para jogar amanhã. A primeira impressão, como pessoa, é muito boa, um cara engraçado. Ele se adaptou muito bem ao time e isso é importante. Não vejo (os jogadores) fora de campo, não tomo cerveja com eles, mas, aparentemente, é um cara muito legal. Eu vejo a cantina e os corredores, muito legal. Tivemos muita sorte de ter caras assim nas temporadas anteriores, caso contrário você não ganha títulos", afirmou Pep Guardiola.



Guardiola diz que Haaland sentiu um desconforto no começo dos treinos, mas que agora está pronto para atuar pelo Manchester City na luta por mais títulos na temporada 2022/23. No início da pré-temporada, nos Estados Unidos, o atacante não tinha sido relacionado na vitória por 2 a 1 sobre o América do México, mas marcou presença e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bayern de Munique.

"Ele se sente bem. Quando falei com ele nos últimos dias, ele sentia um pouco de desconforto, mas conseguiu treinar e se movimentar. No final de agosto, ele estará melhor do que agora, que temos um jogo por semana, com mais treino. Depois disso começamos o calendário maluco, com jogos a cada três ou quatro dias. Acho que para o Liverpool e para nós, esta competição um pouco cedo demais, mas a oportunidade de jogar a Supercopa da Inglaterra é sempre muito cedo. Temos que nos adaptar", concluiu.



O Manchester City possui seis títulos da Supercopa da Inglaterra, enquanto o Liverpool conquistou o troféu 15 vezes. A última vez que os Citizens levantaram a taça foi em 2019, e justamente contra os Reds.