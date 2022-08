Pochettino - AFP

Publicado 01/08/2022 15:21 | Atualizado 01/08/2022 15:22

Rio - O técnico Maurício Pochettino avaliou a sua passagem pelo Paris Saint-Germain e, apesar de ter destacado o trabalho como positivo no comando do PSG, abriu o jogo sobre o projeto da diretoria. Atualmente sem clube, o argentino concedeu entrevista ao portal "Infobae" e comentou também sobre o desempenho da equipe na última temporada.

"Acho que foi muito positiva. No aspecto esportivo, ganhamos a Copa, a Supercopa e a Liga em um ano e meio, mas está claro que o projeto do PSG passa por ganhar a Champions e tudo que não seja vencer a Champions sempre poderá ser pensado como um fracasso. Em todo caso é um fracasso de 50 anos, não só na última temporada, pois o PSG, sobretudo nos últimos 10, 11 anos, tem como objetivo ganhar a Champions, e eu acredito que vão conseguir, pois os recursos estão ali", admitiu Pochettino ao 'Infobae'.



Além disso, Pochettino admitiu que a derrota do PSG para o Real Madrid na Champions League foi o principal motivo para a diretoria efetivar a sua demissão. Na ocasião, o Paris Saint-Germain venceu o jogo de ida na França, mas sofreram a virada Espanha por 3 a 1 e foram eliminados do torneio.

"Temos que compreender que o projeto do PSG, a medida que avança, cada vez é menor a paciência, a exigência é maior, mas as circunstâncias são o que são. Dominar a liga francesa ou as competições domésticas faz com que o próprio torcedor não dê a importância necessária. Ganhamos o 10º título, que iguala historicamente o Saint-Étienne, as duas equipes que mais títulos têm da Ligue 1. Estamos falando só de 10, não 50. Quando vence, é obrigação, mas quando não vence, é um desastre total", concluiu.