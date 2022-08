Goleiro Bruno - Foto: Lucas Madureira

Goleiro BrunoFoto: Lucas Madureira

Publicado 01/08/2022 16:05

O Atlético Carioca, de São Gonçalo, chegou perto do acesso à Série a quarta divisão do Rio de Janeiro, porém, perdeu na semifinal por 2 a 1, no último domingo, pelo Belford Roxo, e desperdiçou a oportunidade.



A equipe derrotada conta com o goleiro Bruno, ex-Flamengo e que foi condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio. Diante da presença do atleta e da importância do jogo, a torcida local esgotou os ingressos do Estádio Nélio Gomes, em Hinterlândia.

O crime, aliás, foi usado pelos torcedores da casa para provocar o arqueiro. Durante grande parte da partida, os torcedores entoaram uma música que lembrava a morte da modelo e também de Macarrão, cúmplice de Bruno no crime.

"Bruno Vacilão. Matou a Eliza para c**er o Macarrão", gritaram os torcedores.

Essa não foi a única polêmica do jogo. O técnico do Atlético Carioca, Éric Rodrigues, foi expulso logo após o gol de empate e invadiu o campo para tentar agredir o juiz e teve que ser contido pelos próprios jogadores.

Na outra semifinal, o Rio de Janeiro passou pelo Império Serrano. Os dois finalistas já estão automaticamente promovidos à Série B2, que acontece ainda neste ano. A grande decisão acontece no próximo domingo (7).

Crime

Revelado pelo Atlético-MG, Bruno viveu o seu auge no Flamengo, quando foi tricampeão carioca (2007, 2008 e 2009) e campeão brasileiro em 2009. No ano seguinte, ele foi preso pela morte de Eliza Samudio.

Condenado a 22 anos e três meses pelo crime, Bruno foi preso em 2010 e nove anos depois sua pena progrediu para o semiaberto. No começo desse ano, após ter anunciado a aposentadoria, Bruno lançou uma loja de açaí, em São Pedro da Aldeia, cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Em maio, o goleiro foi novamente preso pelo não pagamento da pensão do filho que teve com a ex-modelo. Posteriormente, ele deixou a prisão após pedido de habeas corpus. Até que, em julho, voltou ao futebol ao acertar com o Atlético Carioca.