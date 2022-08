Zagallo - Reprodução/Instagram

Publicado 01/08/2022 16:00

Rio - O Hospital Barra D'Or divulgou, nesta segunda-feira (01), um boletim médico de Zagallo, após o ex-treinador completar uma semana internado no local. Na nota, o hospital frizou que o multicampeão apresentou uma boa recuperação de seu quadro de infecção respiratória.

''O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo encontra-se internado desde o dia 26/7/2022 na unidade semi-intensiva do Hospital Barra D'Or para tratamento de infecção respiratória, apresentando boa evolução, com evidências clínicas e laboratoriais de boa resposta ao tratamento instituído pela equipe médica. Encontra-se lúcido e respirando espontaneamente sem suplementação de oxigênio, com acompanhamento de fisioterapia respiratória e motora", disse a nota do hospital, assinada pelo diretor-geral Plínio Resende.

Aos 90 anos, Zagallo vive mais uma importante luta. O ex-treinador apresentou quadro de infecção respiratória, e foi internado na última semana. Foram realizados testes de Covid-19, que apresentaram resultado negativo.