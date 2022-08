Germán Cano - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 01/08/2022 15:57

Rio - O ex-jogador do Corinthians, Walter Casagrande, foi um grande artilheiro dentro de campo. Ao analisar os possíveis goleadores da Série A, ele apontou Germán Cano, que lidera a lista no momento com 12 gols, e Pedro, que tem seis, como dois dos favoritos a artilharia da Série A em 2022.

"Dando a minha opinião para os favoritos a artilheiro no final do Campeonato Brasileiro, deixo três nomes: Cano, Calleri e Pedro. Mas, claro, isso é só um palpite. Vamos ver o que acontecerá nas próximas 19 rodadas", escreveu em sua coluna no portal "UOL".

Germán Cano, de 34 anos, não é apenas o artilheiro do Brasileiro. O atacante do Fluminense é o principal goleador do futebol brasileiro na temporada. Até o momento, o argentino marcou 29 gols em 2022.