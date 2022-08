Evento retorna ao Clube Aretê Búzios neste domingo, dia 7 - Felipe AlvePstte

Publicado 01/08/2022

Rio - O Circuito Grangiro se prepara para retornar ao Clube Aretê Búzios em mais uma etapa cercada por ótimas expectativas por parte de ciclistas de todo o país. Neste domingo, dia 7 de agosto, apesentado por Betano, o Grangiro MTB Búzios acontece com união perfeita entre desafio e contato com a natureza da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Já nas últimas vagas disponíveis, as inscrições podem ser feitas até quarta-feira, dia 3, por meio do site ilgrangiro.com.

A edição do evento de ciclismo com excelência tem duas distâncias, 42 km (Esporte) e 60 km (Pro), com altimetria de 877 metros e 1.110 metros, respectivamente. Com cenários encantadores, o trajeto percorre diferentes tipos de terrenos para testar as habilidades dos participantes.

“O percurso do evento está espetacular. Além de desfrutar das lindas paisagens da região, proporciona um pedal com trilhas cobertas pela vegetação local, subidas, trecho na praia e muita emoção nas decidas. Assim como no ano passado, tenho certeza de que o evento atenderá perfeitamente os desejos de todos os inscritos”, analisa o responsável técnico pela etapa, Artur Castro.

Centenas de ciclistas de mountain bike integrarão o pelotão de largada da prova, que terá 10 mil reais distribuídos em prêmios para os primeiros colocados gerais de cada percurso, divididos igualmente entre mulheres e homens. Bicicletas no modelo gravel estão permitidas na categoria Esporte, de 42 km, assim como as e-bikes para quem deseja desfrutar da experiência sem concorrer às premiações.

“A prova Esporte possibilita que os participantes pedalem de forma prazerosa, com trajeto bem divertido, em grau leve. O percurso do Pro já é mais intenso, tem uma parte ainda mais técnica, com subidas desafiadoras. Estamos preparados com todo o suporte necessário, cada mínimo detalhe, para fazer do Grangiro MTB Búzios uma experiência inesquecível”, completa Castro.

Suporte e entretenimento para atletas e familiares

Atrações na pista, atrações também fora dela. Como mais um diferencial do evento, o Village Grangiro oferece todo suporte para atletas e familiares. A arena montada no Clube Aretê Búzios oferece entretenimento para todos participantes e recebe atrações de marcas parceiras como RedBull e Stanley, além de espaço gastronômico, relaxante, infantil e oficina, tudo embalado pelo clima de confraternização típico do Grangiro.

Após o sucesso da etapa realizada em 2021, o Clube Aretê Búzios será mais uma vez o palco do evento, com cenário paradisíaco e toda estrutura esportiva impecável para receber atletas e familiares. No dia seguinte ao evento, a partir do dia 8 deste mês, o local passa oferecer ao público uma das melhores pistas de XCO do país, desenhada por uma equipe de trail builders especialistas comandada pelo atleta profissional de mountain bike Diego Knob. O espaço deixa o Clube Aretê Búzios ainda mais completo para quem tem o esporte como estilo de vida.

Evento celebra a natureza sendo carbono neutro

O Grangiro é engajado no respeito ao meio ambiente e sustentabilidade. Para compensar a emissão de gases causadores do efeito estufa da atmosfera emitidos durante a realização das etapas, em parceria com a patrocinadora Betano e Clube Aretê Búzios, o evento promoverá o plantio de 400 mudas de árvores na região de Búzios, e convida seus atletas a também serem carbono neutro. No ato da inscrição, via site ilgrangiro.com, os participantes têm a opção de contribuir para a causa climática e somar mais mudas ao plantio total do evento.