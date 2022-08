Alexis Sánchez deixa Inter de Milão e acerta com novo time - Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Publicado 01/08/2022

Rio - Sem espaço na Inter de Milão, Alexis Sánchez acertou rescisão de contrato com o clube italiano e fechou com o Olympique de Marseille, da França. O atacante chileno, de 33 anos, tinha contrato com Nerazzurri até junho de 2023. A informação é do portal "Gazzetta dello Sport".

O Olympique de Marseille acertou contrato com Sánchez por duas temporadas com um salário de 3 milhões de euros (R$ 15,8 milhões) por ano. Com a camisa da Inter de Milão, o atacante disputou 108 partidas, marcou 20 gols e deu 23 assistências. Na última temporada, o chileno participou de 38 jogos, com nove gols e cinco passes para o gol.

Sánchez foi especulado para jogar no Flamengo nesta temporada. No entanto, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, negou que o Rubro-negro tenha negociado com o atacante chileno. Além do interesse do Olympique, o jogador foi sondado também por Arsenal, Manchester United, Udinese, Barcelona, Cobreola, Colo Colo e River Plate.