Steven Bergwijn, atacante do AjaxFoto: Vincent Jannink/AFP

Publicado 02/08/2022 12:54

O Ajax, da Holanda, proibiu que torcedores carreguem cartazes na Johan Cruyff Arena com pedidos de autógrafos aos jogadores depois dos jogos. A decisão já havia sido posta em prática no último final de semana, mas as associações de torcedores só foram avisadas na noite da última segunda-feira, e o clube deu mais informações nesta terça-feira.

Houve a proibição porque os cartazes, que geralmente são exibidos por crianças, passaram a ser muitos e o clube não conseguia atender a todos os pedidos, e quando não o faziam passavam a ser alvos de críticas, chamados de arrogantes.

Outro motivo para a medida é que os cartazes de papelão também representavam risco de incêndio no estádio. Várias placas foram confiscadas antes e durante o último jogo contra o PSV, na decisão da Supercopa da Holanda.