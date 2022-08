John Textor, acionista majoritário do Lyon - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 02/08/2022 10:46

Dono do futebol do Botafogo, John Textor é o novo acionista majoritário do Lyon. Em entrevista ao jornal L'Équipe o norte-americano disse que quer "mudar as regras" do jogo na França e prometeu formar uma equipe competitiva o suficiente para brigar contra o domínio do Paris Saint-Germain no país.

"Eu acredito que as regras vão mudar. É como se o PSG fosse o único time francês, para quem vê de fora, mas eu sei que não é verdade", disse e emendou: "Para ser mais igual, temos que achar jogadores que eles não conseguem achar, aumentar nossas receitas e pagar mais. As pessoas não gostam de ver o mesmo campeão sempre", completou.

Textor ainda criticou um dos programas do rival, a PSG Academy. Ele apontou para a criação de diversas escolinhas de futebol com o nome do clube francês por vários lugares do mundo, mas sem vínculos com o time profissional e sem captação de talentos.

"O Paris veio para a Flórida com esse programa estúpido, a PSG Academy, colocando camisa em todo mundo. O pessoal do PSG criou o programa, a licença, e me disseram que nenhuma criança iria ao PSG. Eu pensei: ‘Por quê? Por que dizer isso?’", questionou.

"Por que vir à Flórida, onde há latinos, e dizerem que nenhuma dessas crianças estará no time? Por que estão aqui? Para vender camisas? Se eu posso encontrar 11 jogadores no mundo que você não pode achar ou comprar, nós podemos te vencer. Nós (Lyon) não vamos vencê-los todo ano, mas o Lyon já venceu o PSG antes", pontuou Textor.