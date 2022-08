Lusail Stadium - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 01/08/2022 20:31

Rio - Palco da final da Copa do Mundo de 2022, o Estádio Lusail ganhou data para ser inaugurado. No próximo dia 9 de setembro, a arena receberá a Supercopa Lusail, que será disputada entre os campeões nacionais da Arábia Saudita e do Egito. Além da partida, um show também marcará o evento.



Com capacidade para 80 mil torcedores, o Lusail será o maior estádio do Mundial do Catar. Ao todo, dez partidas serão disputadas no local, sendo seis na fase de grupos e quatro no mata-mata (uma em cada fase eliminatória). O primeiro jogo será no dia 22 de novembro, entre Argentina e Arábia Saudita. A Seleção Brasileira, por sua vez, jogará duas vezes na primeira fase, contra Sérvia (24/11) e Camarões (2/12).



- Mostrar o Estádio Lusail é o marco final em nossa jornada antes do grande pontapé inicial, em 21 de novembro. Este incrível local forma a peça central do nosso torneio e será o foco da atenção do mundo quando sediar a final da Copa do Mundo, em 18 de dezembro, que também é o Dia Nacional do Catar. Estou orgulhoso que o estádio desempenhará um papel importante durante o torneio e também entregará um legado duradouro para o povo de Lusail e para a comunidade em geral - disse Hassan Al Thawadi, secretário-geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado (SC).



O design do estádio é inspirado na interação de luz e sombra que caracteriza uma espécie de lampião. Sua forma e fachada dourada ecoam traços decorativos em tigelas, vasos e outras peças de arte encontradas em todo o Oriente Médio, durante o surgimento da civilização na região.



- O Estádio Lusail é um feito incrível de engenharia. A dedicação e o comprometimento de nossas equipes de projeto, juntamente à excelente colaboração com as partes interessadas em todo o Qatar, ajudaram a entregar um local de onde todo o país e região podem se orgulhar. Gostaria de prestar homenagem a todos que trabalharam tanto para entregar este estádio e prepará-lo para o maior show da Terra - declarou o engenheiro Yasir Al Jamal, diretor-geral do SC.

Ao todo, oito estádios serão utilizados na Copa do Mundo de 2022, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro. O Lusail, que fica na cidade homônima ao palco, a cerca de 15 quilômetros da capital Doha, é o último a ser entregue.



- O Estádio Lusail fornecerá um palco magnífico para a final da Copa do Mundo deste ano - a maior e mais prestigiada partida de futebol do planeta. No que diz respeito aos preparativos para a Copa do Mundo, esta é a peça final do quebra-cabeça. Os fãs podem esperar uma experiência memorável e acolhedora quando chegarem ao Catar para a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio e no mundo árabe. Sediar esta partida de prestígio no Estádio Lusail nos dará uma grande oportunidade de testar a prontidão do local e os diversos planos operacionais que colocamos em prática - frisou Nasser Al Khater, CEO da Copa do Mundo de 2022.