Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 01/08/2022 19:44

Rio - O ex-jogador e atual apresentador Neto, da Band, criticou as reclamações generalizadas dos clubes brasileiros sobre a arbitragem na Série A. Após citar as falas do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, o ídolo corintiano citou clubes grandes brasileiros, que na sua opinião são mais ajudados que prejudicados pelos árbitros.

"É um absurdo dar um pênalti desse. Mas, espera um pouquinho. O Palmeiras está reclamando? O que vocês têm de pênalti, de vantagem jogando. O que o Corinthians foi ajudado antes de Cristo. No Corinthians, eu tropeçava, pênalti. Eu ficava com vergonha. Vocês estão de sacanagem! Corinthians, Flamengo, Palmeiras reclamar, vocês estão brincando comigo", disse.

A reclamação de Abel Ferreira aconteceu após a arbitragem marcar pênalti de Danilo em Vina no último sábado. Apesar da decisão, o Palmeiras venceu o Ceará e seguiu na liderança do Brasileirão.