Lionel Messi - AFP

Publicado 01/08/2022 17:34 | Atualizado 01/08/2022 17:36

Rio - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, foi questionado nesta segunda-feira (1) durante a apresentação do zagueiro Jules Koundé sobre o possível retorno de Lionel Messi ao clube catalão. Apesar de já ter revelado o desejo de contar novamente com o craque argentino, o mandatário pregou cautela com o assunto.

"Não vou comentar porque o Leo é jogador do PSG. Eles me perguntaram sobre isso nos Estados Unidos, inclusive na televisão latino-americana, e estávamos em uma posição relaxada", disse Laporta.



Por outro lado, na última semana, durante entrevista à "ESPN", Laporta afirmou que o Barcelona possui uma "dívida moral" com Messi. Além disso, reforçou o desejo de contratar o atacante antes de anunciar a sua aposentadoria.

"Espero e desejo que o capítulo de Messi no Barça não tenha terminado. É nossa responsabilidade garantir que este capítulo que ainda está aberto, que não foi fechado, tenha um momento em que possa ser feito como deveria ter sido feito e que tem um final muito mais esplêndido do que era", afirmou.