Pablo Marí - AFP

Publicado 01/08/2022 18:08 | Atualizado 01/08/2022 18:47

Rio - O zagueiro Pablo Marí pode deixar o Arsenal, da Inglaterra, e acertar com o Monza, da Itália. Sem espaço no time inglês, o jogador espanhol, de 28 anos, virou alvo da equipe da Lombardia. O clube italiano conseguiu acesso inédito à primeira divisão neste ano. O atleta tem contrato com os Gunners até junho de 2024. A informação é do portal "Tutto Mercato Web".

O CEO do Monza, Adriano Galliani, está liderando a negociação com Pablo Marí. Além do clube italiano, o zagueiro foi sondado também pelo Fenerbahçe, da Turquia, comandado por Jorge Jesus, que foi seu técnico no Flamengo em 2019. No entanto, as conversas não avançaram e o clube turco acertou com os brasileiros Gustavo Henrique e Luan Peres.

Pablo Marí iniciou a temporada 2021/22 com saldo positivo no time do Arsenal, e foi titular do treinador Mikel Arteta no Campeonato Inglês. No entanto, acabou perdendo o espaço e chegou a ser emprestado ao Udinese, da Itália, onde ficou até junho.