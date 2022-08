Thiago Galhardo critica silêncio da arbitragem - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 02/08/2022 16:35

Rio - O atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, concedeu entrevista ao programa "Bem, Amigos!", do Grupo Globo, na última segunda-feira. Na ocasião, o jogador, de 33 anos, criticou o silêncio da arbitragem após as polêmicas. Além disso, afirmou que é "fácil" ser árbitro por não terem que dar explicações sobre os erros para a imprensa após as partidas.

"O VAR veio para melhorar. Mas em coisas interpretativas, o VAR não tem que entrar. Lá fora, em geral o árbitro não é chamado. Aqui chama por tudo", disse Thiago Galhardo.

"Nós quando erramos pênalti, somos expulsos, falando besteira da CBF, a gente tem que ir e falar. Por que o árbitro não? É muito fácil ser árbitro. Porque ele acertando ou errando, ele vai embora para casa. O estádio inteiro pode vaiar, xingar, a gente debater, mas ele não vai falar nada", completou.

Além do assunto sobre a arbitragem, Galhardo comentou também sobre a situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici ocupa a zona de rebaixamento na 18ª colocação com 18 pontos. Na última temporada, o clube nordestino fez uma grande campanha e conseguiu classificação para a Libertadores.

"É uma situação incômoda pelo campeonato que fez ano passado. É um clube estruturado, não merece estar passando por isso. É um clube que teve uma ascensão muito rápida. Fico feliz por estar fazendo parte. O Vojvoda é um grande treinador. Trata a todos de forma igual. Joga com intensidade, jogar para cima. Independente de jogar dentro ou fora, é ir para cima. Me encanta", concluiu.