02/08/2022

Rio - A ex-jogadora de futebol Madelene Wright, de 23 anos, encontrou no Onlyfans a saída para ganhar dinheiro após ser demitida do Charlton, da Inglaterra, depois de aparecer em uma foto com bebidas nas redes sociais. No entanto, o seu futuro na plataforma digital de conteúdo adulto não deverá ser longo. Madelene revelou ter outros planos para sua vida.

"O principal para mim é entrar no ramo dos negócios, que é algo que sempre quis fazer desde que era jogadora. Quero construir um império. Para mim, acho importante que todos percebam que você pode começar de novo. Quando meu escândalo aconteceu, pensei que era isso e não sabia como ia superar isso", afirmou em entrevista ao "The Sun".

A jogadora relembrou o caso que custou a sua demissão do clube inglês e afirmou que aprendeu com seus erros do passado. "Eu era jovem, estava brincando com amigos e realmente não entendia a posição em que estava e a responsabilidade que tinha. Eu amava o Charlton, meus treinadores e companheiros de equipe, então a decisão me deixou com o coração partido. Quando você joga em um time de futebol, eles se tornam sua família, então se afastar disso foi difícil", disse.