Paula LimaReprodução

Publicado 08/08/2022 13:59

Rio - A musa do Corinthians, Paula Lima protagonizou um ensaio sensual e falou que só usa lingerie para fazer ensaios sensuais. Ela conta que o seu médico já havia recomendado não usar a peça em algumas ocasiões.

"O meu médico recomenda dormir sem calcinha. Mas não é um hábito novo para mim, afinal não uso mesmo. Durante uma consulta com meu ginecologista, ele disse tirar a peça durante o sono é uma atitude super saudável, pois evita transpiração, equilibra a flora da região, melhora a circulação, evita marcações na pele, pelo encravado, entre outras coisas", afirma.Paula conta que também usa calcinha na hora de malhar. "Ele também recomeçou. Segundo meu médico, o clima quente e úmido, já que suamos durante o exercício, acaba criando um ambiente propício para bactérias e germes", diz.Já no dia a dia, ela não usa a lingerie por questão de conforto. "Gosto de ficar sem calcinha. Mas isso, não é recomendação médica. É mais pelo conforto mesmo e porque marca roupa. O ideal é conversar com o médico e também ter cuidado para não mostrar demais. Fora isso, é mais prático para hora H", brinca