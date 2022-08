Imagem capturada por um torcedor mostra rato no Camp Nou - Reprodução: Twitter

Imagem capturada por um torcedor mostra rato no Camp NouReprodução: Twitter

Publicado 09/08/2022 14:41

Na goleada do Barcelona sobre o Pumas, não foi só o placar que chamou a atenção dos torcedores. Alguns fãs que compareceram ao Camp Nou flagraram a presença de um rato dentro do estádio do clube catalão.



A presença do roedor não atrapalhou o time blaugrana, que atropelou a equipe mexicana por 6 a 0 jo Troféu Joan Gamper.



O Barça, comandado por Xavi e que passou por grande reformulação no elenco, se prepara visando a estreia na temporada de La Liga, no próximo sábado (13), contra o Rayo Vallecano.

Assista ao vídeo de um torcedor: