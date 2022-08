Lutadora do UFC, Hannah Goldy tem conta no OnlyFans - Reprodução/Instagram de Hannah Goldy

Publicado 09/08/2022 11:16

Lutadora do UFC, a americana Hannah Goldy surpreendeu seus seguidores ao anunciar no OnlyFans um leilão da calcinha que utilizou na pesagem antes do combate no qual perdeu para para Molly McCann, pelo UFC Londres, no dia 23 de julho.



"Estou leiloando a calcinha do UFC que usei para me pesar. Me mande uma mensagem privada com suas ofertas", anunciou Hannah Goldy.



A lutadora de 30 anos tornou-se uma estrela no OnlyFans. Ela criou a conta no site de conteúdo adulto durante a pandemia de covid-19 para conseguir pagar a casa nova que comprou, já que na época não houve eventos. Antes, ela chegou a trabalhar em três empregos para conseguir dinheiro.



Recentemente, Hannah Goldy, que tem seis vitórias e três derrotas no peso-mosca do UFC, tatuou o próprio nome na nádega esquerda.