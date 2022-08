Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors - AFP

Agustín Rossi, goleiro do Boca JuniorsAFP

Publicado 08/08/2022 18:25 | Atualizado 08/08/2022 18:29

Rio - Um dos alvos do Flamengo para substituir Diego Alves, o goleiro Agustín Rossi, já manifestou o seu desejo de deixar o Boca Júniors. Sabendo disso, o clube argentino já iniciou as negociações com o Venezia, da Itália, para garantir a contratação do experiente Sergio Romero, goleiro titular da seleção argentina nas Copas do Mundo de 2010 e 2014. A informação é do jornalista Leandro Aguilera.

A diretoria do Boca Júniors chegou a realizar uma reunião com Rossi, para tentar uma renovação no contrato. No entanto, os dirigentes do clube mostraram-se irredutíveis no salário do goleiro, que se sentiu desvalorizado. Com isto, a tendência é de que o camisa um realmente deixe a equipe. Segundo o empresário de Rossi, o goleiro recebe 1.5 milhões de pesos por mês (cerca de R$ 60 mil).

Aliado a isso, o Flamengo planeja se despedir de Diego Alves ainda nesta temporada. Aos 37 anos, o goleiro perdeu espaço com a chegada de Santos, disputou apenas seis jogos no Campeonato Brasileiro, e vem se lesionando constantemente, além de ter um alto custo salarial na banca do clube.

Sergio Romero, que não defendeu a seleção argentina na Copa do Mundo de 2018 por conta de uma lesão no joelho direito, busca ganhar mais espaço na seleção. Recentemente, o jogador vem sendo cortado de convocações, e vendo a ascensão de Emiliano Martínez e Franco Armani.