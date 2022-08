Personalização da nova camisa da seleção brasileira - Reprodução/Nike

Publicado 08/08/2022 17:29

Rio - A nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo já está disponível para venda no site oficial da Nike, patrocinadora oficial da equipe brasileira. A venda permite, por um valor adicional, a personalização com nome e número de preferência do cliente, exceto palavrões e nomes de alguns políticos.



A situação foi tema no Twitter através do perfil do jornalista José Passini, que tentou, sem sucesso, simular uma compra com os nomes dos pré-candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro e Lula. Outro pré-candidato, Ciro Gomes, também não é permitido, sendo possível escrever apenas "Ciro".

CURIOSIDADE



O site oficial da Nike não permite que você personalize a camisa da Seleção com os nomes de "Lula" e "Bolsonaro" pic.twitter.com/bl5d4EBzy9 — José Passini (@ZePassini) August 8, 2022

Palavrões em português e inglês também não são permitidos. Nas personalizações de números não há nenhum impedimento dentro dos dois caracteres disponíveis.

A camisa tem um tom amarelo parecido com a da conquista do pentacampeonato, em 2002, que completa 20 anos neste ano. A peça é inspirada na onça pintada, um dos maiores felinos do mundo, que é tradicional na fauna brasileira.



Ao longo da camisa, será possível observar marcas que lembram as manchas do animal. A campanha da Nike foi batizada de "Veste a Garra".